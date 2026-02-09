Spectacle Théâtral Bar Ouvert Podensac

Spectacle Théâtral Bar Ouvert

Allée Georges Montel Podensac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Bar Ouvert Spectacle théâtral au comptoir

Plongez dans l’univers chaleureux et drôle des bars, où chaque verre cache une histoire, une confidence ou un éclat de rire. Aurélie Desert et Loïc Rojouan vous emmènent en voyage à travers huit scènes de vie, huit ambiances, huit rencontres aussi tendres qu’inattendues.

Rires garantis, émotions au rendez-vous, et une belle dose d’humanité. Parce qu’un bar, c’est bien plus qu’un comptoir… C’est un théâtre du quotidien !

C’est émouvant, drôle, sensible. On traverse des vies, des questionnements… Une pièce qui nous rend moins seul. Anne C., spectatrice

Des histoires lumineuses, pétries d’une humanité fragile et vacillante… À voir absolument ! Sud-Ouest

À partir de 12 ans. Pas de réservation .

Allée Georges Montel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle Théâtral Bar Ouvert

