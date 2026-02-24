Spectacle théâtral « Bar Ouvert » Sporting Podensac Samedi 28 février, 20h30 Tarif unique 10 euros

✨ Bar Ouvert – Spectacle théâtral au comptoir ! ✨ Samedi 28 février 2026 ⏰ 20h30 Salle du Sporting, Allée Georges Montel, 33720 Podensac

Plongez dans l’univers chaleureux et drôle des bars, où chaque verre cache une histoire, une confidence ou un éclat de rire. Aurélie Desert et Loïc Rojouan vous emmènent en voyage à travers huit scènes de vie, huit ambiances, huit rencontres aussi tendres qu’inattendues.

Rires garantis, émotions au rendez-vous, et une belle dose d’humanité. Parce qu’un bar, c’est bien plus qu’un comptoir… C’est un théâtre du quotidien !

« C’est émouvant, drôle, sensible. On traverse des vies, des questionnements… Une pièce qui nous rend moins seul. » – Anne C., spectatrice

« Des histoires lumineuses, pétries d’une humanité fragile et vacillante… À voir absolument ! » – Sud-Ouest

Tarif : 10 € – À partir de 12 ans. Pas de réservations ️

Début : 2026-02-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T23:00:00.000+01:00

Sporting 4 allée Montel, 33720 Podensac Podensac 33720 Gironde



