Spectacle théâtral Champions… de l’inutile? Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Théâtre contemporain. Spectacle sur l’univers des coureurs de l’extrême.

Durée du spectacle 1h environ

Accès libre et gratuit mais inscription obligatoire. Jauge limitée à 40 personnes

Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 compagnienordack@orange.fr

English : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?

Contemporary theater. A show about the world of extreme racers.

Show lasts approx. 1 hour

Free admission, but registration required. Capacity limited to 40 people

German : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?

Zeitgenössisches Theater. Spektakel über die Welt der Extremläufer.

Dauer der Aufführung ca. 1 Std

Freier Zugang und kostenlos, aber Anmeldung erforderlich. Begrenzte Zuschauerzahl von 40 Personen

Italiano :

Teatro contemporaneo. Uno spettacolo sul mondo delle corse estreme.

Lo spettacolo dura circa 1 ora

Ingresso libero ma registrazione obbligatoria. Capacità limitata a 40 persone

Espanol : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?

Teatro contemporáneo. Un espectáculo sobre el mundo de los corredores extremos.

El espectáculo dura aproximadamente 1 hora

Entrada gratuita pero es necesario inscribirse. Aforo limitado a 40 personas

