Spectacle théâtral Champions… de l’inutile? Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Théâtre contemporain. Spectacle sur l’univers des coureurs de l’extrême.
Durée du spectacle 1h environ
Accès libre et gratuit mais inscription obligatoire. Jauge limitée à 40 personnes
Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 compagnienordack@orange.fr
English : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?
Contemporary theater. A show about the world of extreme racers.
Show lasts approx. 1 hour
Free admission, but registration required. Capacity limited to 40 people
German : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?
Zeitgenössisches Theater. Spektakel über die Welt der Extremläufer.
Dauer der Aufführung ca. 1 Std
Freier Zugang und kostenlos, aber Anmeldung erforderlich. Begrenzte Zuschauerzahl von 40 Personen
Italiano :
Teatro contemporaneo. Uno spettacolo sul mondo delle corse estreme.
Lo spettacolo dura circa 1 ora
Ingresso libero ma registrazione obbligatoria. Capacità limitata a 40 persone
Espanol : Spectacle théâtral Champions… de l’inutile?
Teatro contemporáneo. Un espectáculo sobre el mundo de los corredores extremos.
El espectáculo dura aproximadamente 1 hora
Entrada gratuita pero es necesario inscribirse. Aforo limitado a 40 personas
