Spectacle théâtral Chocolat Piment La Châtre

Spectacle théâtral Chocolat Piment

Place de l’Hotel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 28 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Chocolat Piment » à La Châtre. On ne se voyait pas beaucoup, là au moins on saura pourquoi

A l’occasion de l’anniversaire de Paul, patriarche légèrement bougon, Stéphanie et Caroline, ses filles, affublées d’un gendre dont le seul intérêt est de vider la cave, organisent un repas au domicile de leur père. C’est l’occasion de régler leurs comptes et de mettre à jour les petits et grands secrets de chacun.

Une comédie de moeurs à la fois réjouissante et profonde ; une pièce maniant l’humour et l’ironie, un portrait tendre de la vie familiale montrant que parfois il faut un peu de piment pour apprécier la douceur du chocolat. 28 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

English :

The Théâtre Maurice Sand association hosts « Les nouveaux ridicules » with Régis Mailhot in La Châtre.

German :

Der Verein Théâtre Maurice Sand empfängt die Aufführung « Les nouveaux ridicules » (Die neuen Lächerlichkeiten) mit Régis Mailhot in La Châtre.

Italiano :

L’associazione Théâtre Maurice Sand ospita lo spettacolo « Les nouveaux ridicules » con Régis Mailhot a La Châtre.

Espanol :

La asociación Théâtre Maurice Sand acoge el espectáculo « Les nouveaux ridicules » con Régis Mailhot en La Châtre.

