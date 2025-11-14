Spectacle théâtral Climax La Châtre

Place de l'Hotel de Ville La Châtre

Tarif : 23 EUR

14 novembre 2025 20:30:00

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Climax » à La Châtre. Le rire qui décarboneFamilles

Dans ce spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.

Après Manger accueilli en février 2019, plus de 100 000 spectateurs et 430 représentations plus tard, Climax est enfin à La Châtre ! 23 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

