SPECTACLE THEÂTRAL, CONTES & LEGENDES POUR CELEBRER LES DROITS DES FEMMES Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

SPECTACLE THEÂTRAL, CONTES & LEGENDES POUR CELEBRER LES DROITS DES FEMMES

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Dimanche 08 mars de 16h à 17h30 > A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque reçoit Dominique Morin, comédienne, Campagn’arts accompagnée de Bénédicte Richert, musicienne. Tout public.

Places limitées. Réservation…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Sunday 08 March from 4pm to 5:30pm > To mark International Women’s Rights Day, the Médiathèque welcomes Dominique Morin, actress, Campagn’arts, accompanied by Bénédicte Richert, musician. Open to all.

Limited seating. Reservations required…

