Spectacle Théâtral Dominique toute seule Marie Burki, Cie du détour du Cairn Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle Théâtral Dominique toute seule Marie Burki, Cie du détour du Cairn

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE SOUS-BOIS PHÉNIX

Une pièce pleine de mystères qui mêle théâtre et chant, et livre un récit féerique d’aventures. Un conte lumineux et sensible pour aborder, tout en finesse, la reconstruction de soi.

Jeune public dès 07 ans.Enfants

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

THEATER UNDERWOOD PHOENIX

A play full of mysteries that blends theater and song, and delivers a fairytale tale of adventure. A luminous and sensitive tale of self-recovery.

For young audiences aged 07 and up.

German :

THEATER UNTERHOLZ PHÖNIX

Ein Stück voller Geheimnisse, das Theater und Gesang miteinander verbindet und eine märchenhafte Abenteuergeschichte liefert. Ein leuchtendes und sensibles Märchen, um sich auf subtile Weise mit der Wiederherstellung des Selbst zu befassen.

Junges Publikum ab 7 Jahren.

Italiano :

TEATRO SOUS-BOIS PHOENIX

Una pièce piena di misteri, che unisce teatro e canzone in una favola d’avventura. Una storia luminosa e sensibile di recupero di sé.

Per un pubblico giovane a partire dai 7 anni.

Espanol :

TEATRO SOUS-BOIS PHOENIX

Una obra llena de misterios, que combina teatro y canciones en un cuento de aventuras. Un relato luminoso y sensible que aborda con sutileza la recuperación de uno mismo.

Para jóvenes a partir de 07 años.

