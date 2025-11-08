Spectacle théâtral DURANCES, la vie nous met en pièces Galerie Namast’art Pertuis

Spectacle théâtral DURANCES, la vie nous met en pièces

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h30. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

DURANCES, La vie nous met en pièces

Avec Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty

Ecriture et mise en scène Catherine Suty avec de courtes citations de Jean Giono

Création vidéo, régie son Emmanuel le Pestipon

Régie Lumières Guy Seret

Par la compagnie amateure les Electrons flous

Marcher à pied le long de la Durance, de sa source à son confluent avec le Rhône, c’est l’expédition décidée par Lou, une femme en convalescence, afin de confronter ses pensées avec le cours de l’eau. De Montgenèvre à Avignon, deux pieds nickelés les pêcheurs Mouette et Giono vont l’accompagner dans son périple et interpréter avec elle paysages, mouvances et sentiments qui défilent. Mais c’est bien cette eau vive, célébrée par Jean Giono qui est l’héroïne de cette pièce .

Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 65 22 61 leselectronsflous@gmail.com

English :

DURANCES, Life tears us apart

With Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty

Written and directed by Catherine Suty, with short quotations from Jean Giono

Video and sound design: Emmanuel le Pestipon

Lighting director: Guy Seret

German :

DURANCES, Das Leben zerreißt uns in Stücke

Mit: Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty

Schrift und Regie: Catherine Suty mit kurzen Zitaten von Jean Giono

Videokreation, Tonregie: Emmanuel le Pestipon

Lichtregie: Guy Seret

Italiano :

DURANCES, La vita ci fa a pezzi

Interpreti Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty

Scritto e diretto da Catherine Suty con brevi citazioni di Jean Giono

Video e sound design: Emmanuel le Pestipon

Luci: Guy Seret

Espanol :

DURANCES, La vida nos separa

Protagonistas Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty

Escrita y dirigida por Catherine Suty con breves citas de Jean Giono

Diseño de vídeo y sonido: Emmanuel le Pestipon

Iluminación: Guy Seret

