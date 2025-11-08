Spectacle théâtral DURANCES, la vie nous met en pièces Galerie Namast’art Pertuis
Spectacle théâtral DURANCES, la vie nous met en pièces Galerie Namast’art Pertuis samedi 8 novembre 2025.
Spectacle théâtral DURANCES, la vie nous met en pièces
Samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h30. Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
DURANCES, La vie nous met en pièces
Avec Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty
Ecriture et mise en scène Catherine Suty avec de courtes citations de Jean Giono
Création vidéo, régie son Emmanuel le Pestipon
Régie Lumières Guy Seret
Par la compagnie amateure les Electrons flous
Marcher à pied le long de la Durance, de sa source à son confluent avec le Rhône, c’est l’expédition décidée par Lou, une femme en convalescence, afin de confronter ses pensées avec le cours de l’eau. De Montgenèvre à Avignon, deux pieds nickelés les pêcheurs Mouette et Giono vont l’accompagner dans son périple et interpréter avec elle paysages, mouvances et sentiments qui défilent. Mais c’est bien cette eau vive, célébrée par Jean Giono qui est l’héroïne de cette pièce .
Galerie Namast’art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 65 22 61 leselectronsflous@gmail.com
English :
DURANCES, Life tears us apart
With Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty
Written and directed by Catherine Suty, with short quotations from Jean Giono
Video and sound design: Emmanuel le Pestipon
Lighting director: Guy Seret
German :
DURANCES, Das Leben zerreißt uns in Stücke
Mit: Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty
Schrift und Regie: Catherine Suty mit kurzen Zitaten von Jean Giono
Videokreation, Tonregie: Emmanuel le Pestipon
Lichtregie: Guy Seret
Italiano :
DURANCES, La vita ci fa a pezzi
Interpreti Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty
Scritto e diretto da Catherine Suty con brevi citazioni di Jean Giono
Video e sound design: Emmanuel le Pestipon
Luci: Guy Seret
Espanol :
DURANCES, La vida nos separa
Protagonistas Maurice Arnold, Mireille Giordano, Catherine Suty
Escrita y dirigida por Catherine Suty con breves citas de Jean Giono
Diseño de vídeo y sonido: Emmanuel le Pestipon
Iluminación: Guy Seret
