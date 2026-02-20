Spectacle théâtral ELISE ET MOI

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Spectacle des Tréteaux de Malestable. Rien ne va plus à l’Elysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ? . Réservations 06 88 03 24 62 .

Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 03 24 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle théâtral ELISE ET MOI Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-02-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude