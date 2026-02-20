Spectacle théâtral ELISE ET MOI Tuffé Val de la Chéronne
Spectacle théâtral ELISE ET MOI Tuffé Val de la Chéronne dimanche 15 mars 2026.
Spectacle théâtral ELISE ET MOI
Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Spectacle des Tréteaux de Malestable. Rien ne va plus à l’Elysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Comment arriver à le dissimuler aux médias, aux électeurs et au reste du monde ? . Réservations 06 88 03 24 62 .
Salle polyvalente Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 03 24 62
