Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi Maison Pour Tous Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La Maison des Adolescents et la Compagnie Belle Histoire présentent un spectacle théâtral intitulé « En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi ».

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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 60 70 maison-desadolescents43@laposte.net

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English :

The Maison des Adolescents and the Compagnie Belle Histoire present a play titled %AB Survival Mode: Understanding Our Teens Without a Manual %BB.

L’événement Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay