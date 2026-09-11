Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi Maison Pour Tous Brives-Charensac
jeudi 8 octobre 2026 · Maison Pour Tous · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
La Maison des Adolescents et la Compagnie Belle Histoire présentent un spectacle théâtral intitulé « En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi ».
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Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 60 70 maison-desadolescents43@laposte.net
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English :
The Maison des Adolescents and the Compagnie Belle Histoire present a play titled %AB Survival Mode: Understanding Our Teens Without a Manual %BB.
L’événement Spectacle théâtral / En mode survie : comprendre nos ados sans mode d’emploi Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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