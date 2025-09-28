Spectacle théâtral Épervans

Salle Pierre Baumann Épervans

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Un spectacle inédit, tous publics, composé de 4 « petites » pièces de l’auteur Georges COURTELINE (de son vrai nom Georges Moineau, d’où le titre du spectacle L’ENVOL DU MOINEAU).

En costumes d’époque, on vous raconte les histoires de couples et de la vie quotidienne du 19ème siècle.

Nos amis, de l’association Les Gueul’Arts, participent en incorporant quelques chansons sur les thèmes des différentes pièces.

La bonne humeur et les rires sont au rendez-vous ! Venez nombreux !

Organisée par l’association AIDONS TÉO. .

Salle Pierre Baumann Épervans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 97 77 19 sandramonvoisin@hotmail.fr

