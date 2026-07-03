Spectacle théâtral et musical Gondreville
samedi 3 octobre 2026 · Gondreville
Informations pratiques
Gondreville
Spectacle théâtral et musical
Gondreville Loiret
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle théâtral et musical
Spectacle théâtral et musical avec Gersende MONDANI, violoniste et Thomas CASSIS, pianiste. Désaccords majeurs est une pièce musicale pleine d’humour où une violoniste et un pianiste mêlent musique classique et chanson française pour faire tomber les préjugés et provoquer des rencontres inattendues. À travers des personnages que tout oppose, le spectacle explore avec finesse les désaccords, les émotions et les rapprochements possibles entre deux univers, dans un dialogue aussi drôle que sensible. 22 .
Gondreville 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 ot@cc4v.fr
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English :
Theatrical and musical show
L’événement Spectacle théâtral et musical Gondreville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS