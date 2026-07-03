Informations pratiques

Gondreville

Spectacle théâtral et musical

Gondreville Loiret

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle théâtral et musical

Spectacle théâtral et musical avec Gersende MONDANI, violoniste et Thomas CASSIS, pianiste. Désaccords majeurs est une pièce musicale pleine d’humour où une violoniste et un pianiste mêlent musique classique et chanson française pour faire tomber les préjugés et provoquer des rencontres inattendues. À travers des personnages que tout oppose, le spectacle explore avec finesse les désaccords, les émotions et les rapprochements possibles entre deux univers, dans un dialogue aussi drôle que sensible. 22 .

Gondreville 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 ot@cc4v.fr

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English :

Theatrical and musical show

L’événement Spectacle théâtral et musical Gondreville a été mis à jour le 2026-07-03 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS