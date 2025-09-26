Spectacle théâtral et musical La vie en vrai Anne Sylvestre Plainfaing

Spectacle théâtral et musical La vie en vrai Anne Sylvestre

39 noiregoutte Plainfaing Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

L’étincelle (scène de la Communauté d’Agglomération de St-Dié-des-Vosges) présente la vie en vrai, un spectacle délicat et solaire en hommage à Anne Sylvestre. Des chansons emblématiques aux plus confidentielles, ce spectacle est un hymne universel qui fait écho à toutes les vies de femmes.Tout public

39 noiregoutte Plainfaing 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 50 32 13

English :

L’étincelle (St-Dié-des-Vosges urban community stage) presents La vie en vrai, a delicate, sunny tribute to Anne Sylvestre. From emblematic songs to the most confidential, this show is a universal hymn that echoes all women’s lives.

German :

L’étincelle (Bühne der Communauté d’Agglomération de St-Dié-des-Vosges) präsentiert la vie en vrai, eine zarte und sonnige Hommage an Anne Sylvestre. Von emblematischen bis zu vertraulichen Liedern ist diese Aufführung eine universelle Hymne, die alle Frauenleben widerspiegelt.

Italiano :

L’Etincelle (in scena con la Communauté d’Agglomération de St-Dié-des-Vosges) presenta La vie en vrai, un omaggio delicato e solare ad Anne Sylvestre. Dalle canzoni emblematiche a quelle più confidenziali, questo spettacolo è un inno universale che riecheggia la vita di tutte le donne.

Espanol :

L’Etincelle (en escena con la Communauté d’Agglomération de St-Dié-des-Vosges) presenta La vie en vrai, un delicado y soleado homenaje a Anne Sylvestre. De las canciones emblemáticas a las más confidenciales, este espectáculo es un himno universal que se hace eco de la vida de todas las mujeres.

