Spectacle théâtral et musical Thanvillé

Spectacle théâtral et musical Thanvillé vendredi 17 octobre 2025.

Spectacle théâtral et musical

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Découvrez l’histoire du château de Thanvillé à travers 5 saynètes où des musiciens côtoieront des acteurs. Pour cette édition 2025, 4 des 5 saynètes sont inédites. Certains tableaux se dérouleront à l’extérieur pensez à vous vêtir chaudement ! .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle théâtral et musical Thanvillé a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé