Spectacle théâtral et musical Thanvillé

Spectacle théâtral et musical
rue du Château Thanvillé Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-17
Découvrez l’histoire du château de Thanvillé à travers 5 saynètes où des musiciens côtoieront des acteurs. Pour cette édition 2025, 4 des 5 saynètes sont inédites. Certains tableaux se dérouleront à l’extérieur pensez à vous vêtir chaudement ! .
rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 07 38 03 aoc.thanville67@gmail.com
