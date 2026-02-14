Spectacle théâtral « Feu follet », Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Spectacle théâtral « Feu follet » Samedi 21 mars, 16h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Début : 2026-03-21T16:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:30:00+01:00

Dans le cadre de La Fabrique du citoyen, la bibliothèque Bordeaux-Lac est heureuse d’accueillir la Compagnie Aux Yeux des Autres (association culturelle tournée vers le spectacle vivant et les arts visuels) pour son spectacle Feu follet, le samedi 21 mars à 16h.

Ce spectacle entier qui aborde le thème du mal-être et le suicide des adolescents, peut se résumer en une seule phrase : «La chute fait partie du voyage».

A partir de 14 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Spectacle avec la Compagnie Aux Yeux des Autres Fabrique du citoyen Spectacle

© Aux Yeux des Autres