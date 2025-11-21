Spectacle théâtral Impair et père Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Spectacle théâtral Impair et père Segré

Le Cargo 3 esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Impair et père avec la Cie du Pont d’ardoise Vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2026

Comédie de Ray Cooney. Mise en scène par Carole Galisso.

En plein cœur d’un hôpital parisien réputé, les fêtes approchent et les idées fusent dans la salle de détente des soignants pour agrémenter le Noël des jeunes patients…un spectacle éventuel, des cadeaux à cacher…Au milieu de cette effervescence, le chirurgien en chef, Pierre Jouffroy, tente désespérément de rédiger un discours capital pour sa carrière…Il est loin de se douter du paquet cadeau qui l’attend…

Vente directe de billets au Bar Le Royal , place de la République à Segré, les Mercredis de 10 h30 à 12 h30 ou par tél au 06 22 40 12 83 de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30 ou sur place 30 minutes avant les séances. .

English :

Impair et père with Cie du Pont d?ardoise Friday, January 16 to Sunday, January 18, 2026

German :

Ungerade und Vater mit der Cie du Pont d’ardoise Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Januar 2026

Italiano :

Impair et père con la Cie du Pont d’ardoise da venerdì 16 a domenica 18 gennaio 2026

Espanol :

Impair et père con la Cie du Pont d’ardoise del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026

