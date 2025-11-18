Spectacle Théâtral La place Annie Ernaux, Hugo Roux

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19

THÉÂTRE LITTÉRATURE TRANSFUGE DE CLASSE

Un portrait bouleversant de celles et ceux dont on prend rarement le temps de narrer les tribulations, basé sur le court récit qu’Annie Ernaux a consacré à la mémoire de son père.Tout public

4 .

Esplanade Jack Ralite, Rue de Parme, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56 louise@centremalraux.com

English :

THEATER LITERATURE CLASS TRANSFUGE

A moving portrait of those whose tribulations we rarely take the time to recount, based on Annie Ernaux?s short memoir of her father.

German :

THEATER LITERATUR KLASSENÜBERLÄUFER

Ein erschütterndes Porträt von Menschen, für die man sich selten die Zeit nimmt, um ihre Schicksale zu erzählen. Es basiert auf der kurzen Erzählung, die Annie Ernaux dem Gedenken an ihren Vater gewidmet hat.

Italiano :

TEATRO LETTERATURA DISERTORI DI CLASSE

Un ritratto commovente di coloro le cui tribolazioni raramente ci prendiamo il tempo di raccontare, basato sul breve libro di memorie di Annie Ernaux su suo padre.

Espanol :

TEATRO LITERATURA DESERTORES DE CLASE

Un conmovedor retrato de aquellos cuyas tribulaciones rara vez nos tomamos el tiempo de contar, basado en las breves memorias de Annie Ernaux sobre su padre.

L’événement Spectacle Théâtral La place Annie Ernaux, Hugo Roux Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY