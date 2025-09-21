Spectacle théâtral : Le Complot (ou Pauline Bonaparte face à un choix cornélien) Eglise de Montgobert Montgobert

Spectacle théâtral : Le Complot (ou Pauline Bonaparte face à un choix cornélien) Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Eglise de Montgobert Aisne

Astuce : garez-vous sur et autour de la zone de lavage en face de la ferme du château, prenez la ruelle Poncette : l’église est à 5 mn à pied (300 m).

LE COMPLOT

(ou Pauline Bonaparte face à un choix cornélien)

L’association Saint-Sulpice met une nouvelle fois en valeur l’église de Montgobert pour les journées européennes du patrimoine. Elle invite Le Petit Théâtre de Montgobert à produire une nouvelle saynète historique à l’occasion du bicentenaire de la mort de Pauline Bonaparte, sœur de l’empereur Napoléon, le 9 juin 1825.

Argument : Pauline apprend qu’un complot se prépare contre son frère, l’empereur Napoléon. Elle doit l’avertir sans tarder mais elle reçoit ce jour-là le général Dumas accompagné de son fils, le futur écrivain. Que va-t-elle faire ?

Le Complot (durée 15 mn) : dimanche 21 septembre 2025 à 15h00 et 16h30.

Eglise de Montgobert Rue de l'Eglise Montgobert Montgobert 02600 Aisne Hauts-de-France L'église Saint-Sulpice date du XIIème siècle. Elle a été restaurée au XVIe siècle (sauf la façade), puis à la fin des années 1980 où d'importants travaux de rénovation ont permis de rendre son lustre à cette belle église de village au plan très particulier car le chœur englobe à la fois la nef principale et les nefs latérales.

Les boiseries et l’autel sont remarquables. Dans la chapelle, à droite de la nef, sont inhumés Louis de Cambacérès et son épouse Bathilde Bonaparte, petite fille de Joseph et de Lucien, frères de l’Empereur. Astuce : garez-vous sur et autour de la zone de lavage en face de la ferme, prenez la ruelle Poncette : l’église est à 5 mn à pied (300 m).

Journées européennes du patrimoine 2025

