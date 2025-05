Spectacle théâtral les aventures de Pinocchio – Saulxures-sur-Moselotte, 14 mai 2025 07:00, Saulxures-sur-Moselotte.

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-14

fin : 2025-05-14

2025-05-14

La médiathèque intercommunale de Saulxures sur Moselotte accueille Cristiano Nocera de la Compagnie « Lavoro Nero Teatro » qui viendra déclamer la vraie histoire des « Aventures de Pinocchio ». Spectacle théâtral en 6 épisodes.Tout public

11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13

The Saulxures sur Moselotte inter-community media library welcomes Cristiano Nocera from the « Lavoro Nero Teatro » company, who will perform the true story of the « Adventures of Pinocchio ». Theatrical show in 6 episodes.

Die interkommunale Mediathek in Saulxures sur Moselotte empfängt Cristiano Nocera von der Compagnie « Lavoro Nero Teatro », der die wahre Geschichte der « Abenteuer des Pinocchio » deklamieren wird. Theaterspektakel in 6 Episoden.

La biblioteca multimediale intercomunale di Saulxures sur Moselotte accoglie Cristiano Nocera della compagnia « Lavoro Nero Teatro », che metterà in scena la vera storia de « Le avventure di Pinocchio ». Uno spettacolo teatrale in 6 episodi.

La biblioteca multimedia intermunicipal Saulxures sur Moselotte recibe a Cristiano Nocera, de la compañía « Lavoro Nero Teatro », que representará la historia real de « Las aventuras de Pinocho ». Una representación teatral en 6 episodios.

