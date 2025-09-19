Spectacle théâtral « Les petits canards » par la Compagnie la Grenade Archives départementales Privas

Spectacle théâtral « Les petits canards » par la Compagnie la Grenade Archives départementales Privas vendredi 19 septembre 2025.

Durée : 1 h environ. Nombre de places limité, les Archives se réservent le droit d’interdire l’accès au spectacle si la jauge de 100 personnes est atteinte.

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:15:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Les Petits Canards, c’est un Journal Théâtral explosif et sans conservateur, fabriqué en 72h. Deux comédiennes survoltées assurent un JT avec les moyens du bord, forcées d’incarner tour à tour les présentateurs et présentatrices, les invité(e)s, les envoyé(s) très spéciaux, la voix off et les personnages des reportages. Entre chaque sujet, un petit jingle, un changement de lunettes ou de perruque, et c’est reparti pour un tour. Le tout avec humour, verve, et mauvais jeux de mots.

Cette édition sera spécialement concoctée pour les Archives Départementales de l’Ardèche, avec des saynètes inspirées de la toute nouvelle édition de Un début à tout !

Avec : Soizic de la Chapelle, Leila Mahi (jeu) Lisa Robert (mise en scène et jeu).

Archives départementales Place André Malraux, 07000 Privas, France Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475669800 http://archives.ardeche.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

@Compagnie La Grenade