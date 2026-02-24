Spectacle théâtral L’Hubris et la Candeur Le Drakkar Luc-sur-Mer

Spectacle théâtral L’Hubris et la Candeur

Le Drakkar Avenue Maréchal Foch Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:15:00

Date(s) :

2026-04-03

Une comédie grinçante écrite en 2001 mais d’une actualité sidérante suivi de l’œuf et la poule de C. Verlaguet, une comédie humoristique tendre et poétique

Avec 15 pour moi de l’immense Victor Haïm.

En 2026, dans un lieu indéterminé, une idée folle née d’un dictateur fou : Et si il était interdit de dépasser 70 ans ? Une comédie grinçante écrite en 2001 mais d’une actualité sidérante !

Suivi de L’œuf et la poule de C. Verlaguet :

une comédie humoristique tendre et poétique.

Papa, qu’est-ce qu’elle a maman? Le petit Antonin voudrait bien comprendre pourquoi le ventre de sa mère se gonfle comme si son père lui soufflait tous les jours dans le nombril. Le papa s’embrouille en savoureuses métaphores et périlleux quiproquos pour lui expliquer qu’il va avoir un petit frère. Irrésistible !

Troupe de l’Orbénoë 1h15 .

Le Drakkar Avenue Maréchal Foch Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 87 23 24 49 tasmalum@orange.fr

English : Spectacle théâtral L’Hubris et la Candeur

A scathing comedy written in 2001 but staggeringly topical, followed by l’œuf et la poule by C. Verlaguet, a tender and poetic comedy.

