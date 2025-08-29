Spectacle théâtral « Ma Terre » à Perrigny-sur-Armançon Espace Marcel Boblein Perrigny-sur-Armançon

Spectacle théâtral « Ma Terre » à Perrigny-sur-Armançon Vendredi 29 août, 18h30 Espace Marcel Boblein Yonne

Écrit à partir de récoltes de paroles, ce spectacle intergénérationnel dit l’amour de la terre. C’est une création collective festive, joyeuse, pour reconnecter les cœurs et les consciences et que chaque spectateur reparte avec une envie : chérir le vivant.

Espace Marcel Boblein 89390 Perrigny-sur-Armançon Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 60 11 38 79 parking sur place.

© Cie AvrilEnchanté