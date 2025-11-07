Spectacle théâtral Requiem pour un smartphone Théâtre Les Aires Die

Spectacle théâtral Requiem pour un smartphone

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

12€ Adhérent de l’association, professionnel du spectacle, étudiant, quotient familial.

<900€ 7€ -18 ans ou quotient familial <600€ Date : jour - année - mois - jour et horaire : Début : 2025-11-07 19:00:00 fin : 2025-11-07 21:00:00 Date(s) : 2025-11-07 Trilogie sur les conséquences de la sur-numérisation de nos sociétés. Une ode à la nature qui oscille entre rage, tendresse et poésie. Un spectacle choc! Présenté dans le cadre du Festival des Solidarités. . Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 English :

Trilogy on the consequences of the over-digitization of our societies. An ode to nature that oscillates between rage, tenderness and poetry. A shock show! Presented as part of the Festival des Solidarités.

German :

Trilogie über die Folgen der Überdigitalisierung unserer Gesellschaften. Eine Ode an die Natur, die zwischen Wut, Zärtlichkeit und Poesie schwankt. Ein schockierendes Schauspiel! Vorgestellt im Rahmen des Festival des Solidarités.

Italiano :

Una trilogia sulle conseguenze dell’eccessiva digitalizzazione delle nostre società. Un’ode alla natura che oscilla tra rabbia, tenerezza e poesia. Uno spettacolo shock! Presentato nell’ambito del Festival des Solidarités.

Espanol :

Una trilogía sobre las consecuencias de la sobredigitalización de nuestras sociedades. Una oda a la naturaleza que oscila entre la rabia, la ternura y la poesía. Un espectáculo de choque Presentado en el marco del Festival des Solidarités.

