Spectacle théâtral Titanicus La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Spectacle théâtral Titanicus

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Relecture déjantée et pleine d’esprit du destin funeste du Titanic. Au cours de cette traversée d’1 h 45, l’humour et l’absurde, les chants et les danses vont heurter l’iceberg de la tragédie et résonner dans les mémoires collectives. .

La Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 72 03 68 56

