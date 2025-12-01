Spectacle théâtral Tous en scène CPN Salle polyvalente du Centre Psychothérapique Laxou

Spectacle théâtral Tous en scène CPN

Dans le cadre du programme culturel 2025 du Centre Psychothérapique de Nancy (CPN), le CATTP Delta et le Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) d’Essey-les-Nancy vous proposent deux représentations d’un spectacle théâtral intitulé Tous en scène C’est beau un phare dans la nuit

Né d’ateliers menés avec les participants, ce projet artistique collaboratif utilise le théâtre comme espace d’expression et d’inclusion pour les personnes en situation de handicap.

Pendant plusieurs mois, les personnes accompagnées par les professionnels du FAS et du CATTP DELTA ont travaillé chaque semaine avec le collectif Autrement Dit.

Ensemble, ils ont

– exploré le jeu, l’imaginaire et l’expression non verbale

– trouvé leur place dans le groupe

– développé la confiance en soi, l’attention à l’autre, la motivation

– appris à valoriser leur singularité

– construit une création où chacun a son moment, son rôle et son espace

Sous la direction de Virginie Wittmer du Collectif Autrement Dit, une création scénique sur mesure a ainsi émergé, laissant place à la parole, au jeu et à l’imaginaire comme vecteurs de valorisation personnelle et sociale.

Une expérience artistique et humaine à découvrir !

Salle polyvalente du Centre Psychothérapique 1 Rue Docteur Archambault Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

As part of the 2025 cultural program of the Centre Psychothérapique de Nancy (CPN), the CATTP Delta and the Foyer d?Accueil Spécialisé (FAS) d?Essey-les-Nancy offer you two performances of a theatrical show entitled Tous en scène : C’est beau un phare dans la nuit (It’s beautiful, a lighthouse in the night)

The result of workshops conducted with participants, this collaborative artistic project uses theater as a space for expression and inclusion for people with disabilities.

For several months, the people supported by professionals from the FAS and CATTP DELTA worked weekly with the Autrement Dit collective.

Together, they

– explore play, imagination and non-verbal expression

– found their place in the group

– developed self-confidence, attentiveness to others and motivation

– learned to value their individuality

– built a creation in which everyone has their moment, their role and their space

Under the direction of Virginie Wittmer from Collectif Autrement Dit, a tailor-made scenic creation emerged, leaving room for speech, play and imagination as vectors of personal and social valorization.

An artistic and human experience to discover!

Registration required

