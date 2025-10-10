Spectacle théâtral Un monde fou La Châtre

Place de l’Hotel de Ville La Châtre Indre

Tarif : 28 – 28 – EUR

Début : 2025-10-10 20:30:00

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Un monde fou » à La Châtre. Un comédien caméléon

pour trente-deux personnages

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme standardiste d’un grand restaurant. Harcelé par le chef cuisinier, snobé par son manager, répondant poliment aux caprices de VIPs, sans parler de son père qui l’attend pour Noël…de quoi devenir fou ! Éric Métayer est Sam et… tous ses interlocuteurs au téléphone, soit 32 personnages dont le talentueux comédien s’approprie les voix et les corps. Une prouesse technique, un record de virtuosité, un talent récompensé aux Molière 2008 du Meilleur Seul-en Scène. 28 .

Place de l’Hotel de Ville La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

