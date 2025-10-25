Spectacle théâtral Un rêve de moineau Vicq-Exemplet

2025-10-25 20:30:00

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Un rêve de moineau » à Vicq-exemplet. Un comédien marionnettiste pour une fable populaire et rebelleFamilles

Dans l’esprit des théâtres forains, un petit homme quitte la misère et croise désillusions, mensonges… jusqu’à un philosophe vagabond qui éveillera en lui la soif de liberté.

Spectacle interactif, joyeux et vivant, où marionnettes, conte et esprit de foire se mêlent pour ravir petits et grands. A partir de 8 ans. 15 .

Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 20 10 contact@theatremauricesand.fr

