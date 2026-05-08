Spectacle Théâtrale nocturne Taillebourg
Spectacle Théâtrale nocturne Taillebourg vendredi 24 juillet 2026.
Taillebourg
Spectacle Théâtrale nocturne
Parc du châteaux de Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 22:15:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-23
Retrouvez Harald et Landry au cœur du procès de Jacques Cœur, à Taillebourg. Amis devenus ennemis, ils s’affrontent entre justice, vengeance et rédemption… resteront-ils des ennemis éternels ?
.
Parc du châteaux de Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 39 44 91 baladinscomtedetaillebourg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Spectacle Théâtrale nocturne Taillebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Taillebourg (Charente-Maritime)
- Nuit des Aloses Taillebourg 23 mai 2026
- La Diva spectacle musical humoristique Taillebourg 30 mai 2026
- Spectacle Les Baladins du Comté de Taillebourg Taillebourg 24 juillet 2026