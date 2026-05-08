Taillebourg

Spectacle Théâtrale nocturne

Parc du châteaux de Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 22:15:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-23

Retrouvez Harald et Landry au cœur du procès de Jacques Cœur, à Taillebourg. Amis devenus ennemis, ils s’affrontent entre justice, vengeance et rédemption… resteront-ils des ennemis éternels ?

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Parc du châteaux de Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 39 44 91 baladinscomtedetaillebourg@gmail.com

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L’événement Spectacle Théâtrale nocturne Taillebourg a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge