Spectacle théâtralisé Caravelles par Amphigouri Théâtre Médiathèque des Ateliers du Jour Montceau-les-Mines

“Wang, porteur d’eau de la province du Sé-Tchouan, vient vous partager son amour pour la poésie de Fernando Pessoa et quelques-uns de ses hétéronymes.” C’est par ces quelques mots, bien mystérieux, que la compagnie Amphigouri Théâtre invite les spectateurs à un voyage inattendu à travers les mots et les sens (ou l’inverse).

Une rencontre participative. Un moment de théâtre très libre et un peu fou. Parce que la poésie est folle, et libre, justement, et qu’on l’a oublié…

Tout public dès 11 ans. Réservation conseillée (places limitées). .

Médiathèque des Ateliers du Jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 27 92 mediatheque@montceaulesmines.fr

