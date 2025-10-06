Spectacle Théâtre « A chacun son chez-soi » Salle du Vallon Mauves-sur-Loire

Spectacle Théâtre « A chacun son chez-soi » Salle du Vallon Mauves-sur-Loire lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Inscription : 02 28 22 20 35clic@mairie-carquefou.fr Adulte, Senior

« À chacun son chez soi » est un spectacle-conférence interactif en 2 épisodes sur le thème de l’habitat des séniors. L’épisode 1, « Travaux pratiques » traite de l’aménagement du logement pour rester au domicile initial. L’épisode 2, « Nouveaux nids, vies neuves », porte sur les différentes solutions de logements quand le maintien au domicile initial devient inadapté voire problématique.

Salle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470