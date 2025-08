Spectacle théâtre à Figeac Une pièce sous influence Figeac

Spectacle théâtre à Figeac Une pièce sous influence

Espace Mitterrand, place du Foirail Figeac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Oscillant entre drame et comédie, une pièce forte, touchante et singulière.

Anna et Mathias ont perdu leur fille tragiquement lors d’un accident de voiture il y a trois ans. Refusant de vendre la maison depuis, Mathias a enfin réussi à convaincre sa femme de franchir le pas dire au revoir à cette maison où sont rangés les souvenirs de leur fille pour recommencer leur vie ailleurs.

La veille de la signature, après le carnaval, Anna invite les futurs acquéreurs à prendre un verre chez eux. Dans un face-à-face, deux couples en miroir, qui n’ont pas le même âge ni le même statut social, se rencontrent au cœur d’une maison bel et bien vide, mais toujours habitée par un fantôme.

Dans ce huis-clos tragique résonne le son d’une batterie, reflet des états d’âme tumultueux des personnages, en proie à une folie douce… Un petit bijou de créativité dramatique, à découvrir absolument !

Texte Martin Legros

Mise en scène Sophie Lebrun et Martin Legros

Avec Inès Camesella, Sophie Lebrun, Baptiste Legros, Martin Legros, Nicolas Tritschler

Infos pratiques

Durée 1h35

À partir de 14 ans .

English :

Oscillating between drama and comedy, this is a powerful, touching and singular play.

Anna and Mathias tragically lost their daughter in a car accident three years ago. Refusing to sell the house ever since, Mathias has finally convinced his wife to take the plunge: say goodbye to the house where their daughter’s memories are stored, and start their lives again elsewhere.

On the eve of the signing, after the carnival, Anna invites the future buyers to their home for a drink. In a face-to-face encounter, two mirror-image couples of different ages and social status meet in the heart of a house that is indeed empty, but still inhabited by a ghost.

German :

Zwischen Drama und Komödie schwankend, ein starkes, berührendes und einzigartiges Stück.

Anna und Mathias haben ihre Tochter vor drei Jahren auf tragische Weise bei einem Autounfall verloren. Mathias weigert sich seither, das Haus zu verkaufen, und konnte seine Frau schließlich davon überzeugen, den Schritt zu wagen: sich von dem Haus zu verabschieden, in dem die Erinnerungen an ihre Tochter aufbewahrt werden, und ihr Leben an einem anderen Ort neu zu beginnen.

Am Tag vor der Unterzeichnung, nach dem Karneval, lädt Anna die zukünftigen Käufer zu einem Drink bei sich zu Hause ein. Die beiden Paare treffen sich in einem leeren Haus, das immer noch von einem Geist bewohnt wird.

Italiano :

Oscillando tra dramma e commedia, è un’opera potente, toccante e singolare.

Anna e Mathias hanno perso tragicamente la figlia in un incidente stradale tre anni fa. Rifiutandosi di vendere la casa da allora, Mathias è finalmente riuscito a convincere la moglie a fare il grande passo: dire addio alla casa in cui sono custoditi i ricordi della figlia e iniziare una nuova vita altrove.

Alla vigilia della firma, dopo il carnevale, Anna invita i futuri acquirenti a casa loro per un aperitivo. In un incontro faccia a faccia, due coppie speculari di età e status sociale diversi si incontrano nel cuore di una casa che è sì vuota, ma ancora abitata da un fantasma.

Espanol :

Oscilando entre el drama y la comedia, se trata de una obra poderosa, conmovedora y singular.

Anna y Mathias perdieron trágicamente a su hija en un accidente de coche hace tres años. Mathias, que desde entonces se niega a vender la casa, ha conseguido por fin convencer a su mujer de que dé el paso: decir adiós a la casa donde guardan los recuerdos de su hija y empezar una nueva vida en otro lugar.

La víspera de la firma, después del carnaval, Anna invita a los futuros compradores a su casa a tomar una copa. En un encuentro cara a cara, dos parejas especulares de edades y estatus sociales diferentes se encuentran en el corazón de una casa que, en efecto, está vacía, pero que sigue habitada por un fantasma.

