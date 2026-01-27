Spectacle théâtre avec Les Dé Tricoteuses

Salle des Fêtes Clairegoutte Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’ASPPEC de Clairegoutte organise une soirée spectacle théâtre avec la compagnie de clownes Les Dé Tricoteuses Mirza, Youki, Choupette et moi et moi et moi .

Dimanche 8 février à 15h, dans la salle des fêtes de Clairegoutte.

Tarif 8€

Résa 06 89 51 87 12 .

Salle des Fêtes Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 51 87 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle théâtre avec Les Dé Tricoteuses

L’événement Spectacle théâtre avec Les Dé Tricoteuses Clairegoutte a été mis à jour le 2026-01-27 par RONCHAMP TOURISME