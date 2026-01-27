Spectacle théâtre avec Les Dé Tricoteuses Clairegoutte
Salle des Fêtes Clairegoutte Haute-Saône
L’ASPPEC de Clairegoutte organise une soirée spectacle théâtre avec la compagnie de clownes Les Dé Tricoteuses Mirza, Youki, Choupette et moi et moi et moi .
Dimanche 8 février à 15h, dans la salle des fêtes de Clairegoutte.
Tarif 8€
Résa 06 89 51 87 12 .
Salle des Fêtes Clairegoutte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 51 87 12
