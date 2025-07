Spectacle Théâtre de curiosités Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes

Spectacle Théâtre de curiosités Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Jeudi 17 juillet, 17h00

Ce spectacle est un mélange de marionnettes à fil, à gaine et en mousse. Un spectacle pour vous faire voyager à travers leurs musiques, leurs danses, leurs talents; interprété par la Cie Monopulpo.

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-17T18:00:00.000+02:00

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000