Spectacle Théâtre de la troupe infernale

Salle des Fêtes Genouillac Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28

La troupe infernale, 27 ème édition

Sketchs, théâtre, danses et chants sont au rendez-vous!!

Samedi 21 Mars

19h30 –> Ouverture des Portes

20h30 –> Début du Spectacle

Dimanche 22 Mars –> 14h

13h30 –> Ouverture des Portes

14h00–> Début du Spectacle

Samedi 28 Mars

19h30 –> Ouverture des Portes

20h30 –> Début du Spectacle

Entrée 6€ , gratuit pour les enfants de 10ans

Restauration et Buvette sur place .

Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Spectacle Théâtre de la troupe infernale

German : Spectacle Théâtre de la troupe infernale

Italiano :

Espanol : Spectacle Théâtre de la troupe infernale

L’événement Spectacle Théâtre de la troupe infernale Genouillac a été mis à jour le 2025-10-29 par Creuse Tourisme