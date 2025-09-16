Spectacle Théâtre de la troupe infernale Genouillac
Spectacle Théâtre de la troupe infernale
Salle des Fêtes Genouillac Creuse
La troupe infernale, 27 ème édition
Sketchs, théâtre, danses et chants sont au rendez-vous!!
Samedi 21 Mars
19h30 –> Ouverture des Portes
20h30 –> Début du Spectacle
Dimanche 22 Mars –> 14h
13h30 –> Ouverture des Portes
14h00–> Début du Spectacle
Samedi 28 Mars
19h30 –> Ouverture des Portes
20h30 –> Début du Spectacle
Entrée 6€ , gratuit pour les enfants de 10ans
Restauration et Buvette sur place .
Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
