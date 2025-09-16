Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Théâtre de la troupe infernale Genouillac samedi 21 mars 2026.

Salle des Fêtes Genouillac Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-28

2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28

La troupe infernale, 27 ème édition
Sketchs, théâtre, danses et chants sont au rendez-vous!!
Samedi 21 Mars
19h30 –> Ouverture des Portes
20h30 –> Début du Spectacle
Dimanche 22 Mars –> 14h
13h30 –> Ouverture des Portes
14h00–> Début du Spectacle
Samedi 28 Mars
19h30 –> Ouverture des Portes
20h30 –> Début du Spectacle
Entrée 6€ , gratuit pour les enfants de 10ans
Restauration et Buvette sur place   .

Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

L’événement Spectacle Théâtre de la troupe infernale Genouillac a été mis à jour le 2025-10-29 par Creuse Tourisme