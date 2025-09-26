Spectacle Théâtre de rue- Christian Moderne Luc-en-Diois

Spectacle Théâtre de rue- Christian Moderne Luc-en-Diois vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle Théâtre de rue- Christian Moderne

Place de Fontaine Luc-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 18:50:00

Date(s) :

2025-09-26

De la Compagnie la 4ème dimension. Christian Moderne n’est pas une star. Ni Zidane, ni Rihanna, ni le Pape. Il est comme tout le monde un homme en marche, un inconnu parmi tant d’autres qui cherche, trébuche, se cogne au monde et se relève.

.

Place de Fontaine Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 42 49 die@accorderie.fr

English :

From Compagnie la 4ème dimension. Christian Moderne is not a star. Nor Zidane, nor Rihanna, nor the Pope. He’s just like everyone else: a man on the move, an unknown among so many others, searching, stumbling, bumping into the world and getting back up again.

German :

Von der Compagnie la 4ème dimension. Christian Moderne ist kein Star. Weder Zidane, noch Rihanna, noch der Papst. Er ist wie jeder andere: ein Mann auf dem Weg, ein Unbekannter unter vielen, der sucht, stolpert, sich an der Welt stößt und wieder aufsteht.

Italiano :

Dalla Compagnie la 4ème dimension. Christian Moderne non è una star. Né Zidane, né Rihanna, né il Papa. È come tutti gli altri: un uomo in movimento, uno dei tanti sconosciuti, che cerca, inciampa, si scontra con il mondo e si rialza.

Espanol :

De Compagnie la 4ème dimension. Christian Moderne no es una estrella. Ni Zidane, ni Rihanna, ni el Papa. Es como todo el mundo: un hombre en movimiento, uno de tantos desconocidos, buscando, tropezando, chocando con el mundo y volviéndose a levantar.

L’événement Spectacle Théâtre de rue- Christian Moderne Luc-en-Diois a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays Diois