Spectacle théâtre d’impro L’Avenir nous le Dira (Soap Opéra improvisé) La PAM Brest

Spectacle théâtre d’impro L’Avenir nous le Dira (Soap Opéra improvisé)

La PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Entrez dans l’univers impitoyable des grandes familles fortunées, entre whisky, passions et trahisons. Chaque épisode de cette série improvisée est fait de révélations et de secrets plus ou moins bien gardés. Installez vous confortablement et profitez de votre saga L’Avenir nous le dira .

Informations pratiques

Durée 2 h

Spectacle Tout Public

Réservation sur Hello asso .

La PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Spectacle théâtre d’impro L’Avenir nous le Dira (Soap Opéra improvisé)

L’événement Spectacle théâtre d’impro L’Avenir nous le Dira (Soap Opéra improvisé) Brest a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue