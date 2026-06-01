Spectacle théâtre d’ombres La méthode du Dr Spongiak Vieux-Condé

Vieux-Condé

Spectacle théâtre d’ombres La méthode du Dr Spongiak

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Boulon vous invite à découvrir une création originale de la compagnie Moquette Production La méthode du Dr. Spongiak. Ce spectacle de théâtre d’ombre, destiné au jeune public dès 5 ans, explore avec une grande finesse le regard croisé entre parents et enfants.

À la fois drôle, loufoque et techniquement remarquable, cette pièce interroge les liens de parenté et les projections que chacun porte sur l’autre. Une expérience visuelle captivante à partager en famille au Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Dès 5 ans

Réservations 03 27 20 35 40 ou en ligne sur leboulon.fr

Le Boulon vous invite à découvrir une création originale de la compagnie Moquette Production La méthode du Dr. Spongiak. Ce spectacle de théâtre d’ombre, destiné au jeune public dès 5 ans, explore avec une grande finesse le regard croisé entre parents et enfants.

À la fois drôle, loufoque et techniquement remarquable, cette pièce interroge les liens de parenté et les projections que chacun porte sur l’autre. Une expérience visuelle captivante à partager en famille au Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Dès 5 ans

Réservations 03 27 20 35 40 ou en ligne sur leboulon.fr .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

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English :

Le Boulon invites you to discover an original creation by the Moquette Production company: La méthode du Dr. Spongiak. This shadow theater show, aimed at young audiences aged 5 and over, explores with great finesse the way parents and children look at each other.

Funny, zany and technically remarkable, this play questions the bonds of kinship and the projections each has of the other. A captivating visual experience to share with the whole family at the Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Ages 5 and up

Reservations: 03 27 20 35 40 or online at leboulon.fr

L’événement Spectacle théâtre d’ombres La méthode du Dr Spongiak Vieux-Condé a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Valenciennes