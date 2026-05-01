Spectacle théâtre en basque Bapo Bizkotxa Rue de la Gare Saint-Jean-Pied-de-Port
Spectacle théâtre en basque Bapo Bizkotxa Rue de la Gare Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 27 mai 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Spectacle théâtre en basque Bapo Bizkotxa
Rue de la Gare Médiathèque Garazi-Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Sur le rebord d’une fenêtre il y a… un beau gâteau! Par l’odeur alléchés, plusieurs animaux tentent tour à tour de s’emparer de ce gâteau mais un petit oiseau rode par là. Miam miam !
Un spectacle de marionnettes enchanteur sur le thème de l’entraide par la compagnie Au fil du théâtre. Pour tous les enfants, de 9 mois à 5 ans. Sur inscription uniquement (places limitées). .
Rue de la Gare Médiathèque Garazi-Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 76 mediatheque.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr
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English : Spectacle théâtre en basque Bapo Bizkotxa
L’événement Spectacle théâtre en basque Bapo Bizkotxa Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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