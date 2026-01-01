Spectacle théâtre et chansons du SEMURPA Châlette-sur-Loing

Spectacle théâtre et chansons du SEMURPA

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31 2026-02-01

Spectacle théâtre et chansons du SEMURPA

Spectacle humoristique avec la troupe du Grenier Chalettois mise en scène par Ronan Chambault, et chansons populaires interprétées par les Rossignols de Chalette, la chorale dirigée par Stephen Lefèvre. Entrée libre. .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24

SEMURPA theater and song show

