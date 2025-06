Spectacle théâtre et magie Salle Polyvalente Basse-sur-le-Rupt 16 juillet 2025 14:00

Vosges

Spectacle théâtre et magie Salle Polyvalente 27 CD 34 de Planois Basse-sur-le-Rupt Vosges

Le Cabinet des Curiosités le Magicien accueille ses visiteurs, autour de lui des reliques du passé. Un moment magique hors du temps !Tout public

Salle Polyvalente 27 CD 34 de Planois

Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 info@leplateauivre.com

English :

The Cabinet of Curiosities: the Magician welcomes his visitors, surrounded by relics from the past. A magical moment out of time!

German :

Das Kuriositätenkabinett: Der Zauberer empfängt seine Besucher, um ihn herum Relikte aus der Vergangenheit. Ein magischer Moment außerhalb der Zeit!

Italiano :

Il Gabinetto delle Curiosità: il Mago accoglie i suoi visitatori, circondato da cimeli del passato. Un momento magico fuori dal tempo!

Espanol :

El Gabinete de Curiosidades: el Mago recibe a sus visitantes rodeado de reliquias del pasado. ¡Un momento mágico fuera del tiempo!

