Spectacle Théâtre Salle des fêtes Grand’Combe-Châteleu

Salle des fêtes Lieu-dit Pré Rondot Grand’Combe-Châteleu Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-21 23:15:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-20 2026-03-21
La comédie du chateleu vous présente la pièce de René Bruneau Maman, y’a papa qui bouge encore , comédie en 3 actes qui vous fera passer un bon moment de rire. Première partie Crazy camping par les jeunes de la troupe. Buffet théâtre le 14/03 sur réservation. .
Salle des fêtes Lieu-dit Pré Rondot Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 83 95 50 letijacquot@gmail.com
