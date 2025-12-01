Dans le cadre du Festival Le Droit d’Être : L’art pour les droits humains et des migrant.e.s

La Porte de la Vie, créé et interprété par Alessandro Ienzi de la Compagnie Raizes, raconte quatre histoires croisées illustrant le périple des migrants d’Afrique vers l’Italie, explorant les thèmes de la survie, de la dignité et des choix impossibles entre vivre ou mourir.

Les personnages incluent Austin, un jeune Nigérian traversant le désert et la mer pour rejoindre Lampedusa ; Atik, un commandant de navire qui sauve des migrants mais en perd une ; Florence, mère ayant survécu aux violences en Libye ; et un soldat italien confronté aux refoulements forcés.

Le spectacle a été présenté à Lampedusa pour le dixième anniversaire du naufrage du 3 octobre 2013.

Un solo en scène pour quatre histoires croisées illustrant le périple des migrants d'Afrique vers l'Italie. Un spectacle intense, vrai, très humain.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif unique solidaire : 10€

Réservation : https://theatre-traversiere.fr/spectacle/la-porte-de-la-vie-festival-le-droit-detre/

Tout public.

Théâtre Traversière 15 bis Rue Traversière 75012 Paris

Théâtre Traversière 15 bis Rue Traversière 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini