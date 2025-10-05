Spectacle/Théatre Le Fil du Rasoir Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Spectacle/Théatre Le Fil du Rasoir Guinguette du Val

dimanche 5 octobre 2025.

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Une comédie touchante qui nous plonge dans les coulisses de la création théâtrale. À travers une série de scènes tantôt drôles, tantôt émouvantes, nous suivons le parcours d’une troupe naissante, ses espoirs, ses doutes et ses petites victoires.

Les cinq comédiens nous font vivre les moments clés de cette aventure humaine les premières lectures, les répétitions chaotiques, les moments de découragement et d’euphorie, jusqu’à l’approche de la première représentation.

Un spectacle qui parle d’engagement, de passion et de cette quête perpétuelle d’équilibre entre l’art et la vie, où chaque pas sur le fil du rasoir est une nouvelle découverte.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

