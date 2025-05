Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire » – Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 6 juin 2025 20:30, Montignac-Lascaux.

20H30 Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire », tout public. Rdv le 6 & 7 juin à 20H30 à Montignac Lascaux. Gratuit sur réservation.

Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire » section enfants.

Le 6 & 7 Juin à 20h30 à la salle Jean Macé à Montignac Lascaux.

Tout public. Gratuit. Sur réservation .

Salle Jean Macé Espace Nelson Mandela

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88

English : Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire »

20H30 Theatre show « Le harcèlement scolaire », all audiences. June 6 & 7 at 8:30 pm at Montignac Lascaux. Free with reservation.

German : Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire »

20H30 Theateraufführung « Mobbing in der Schule », für alle Zuschauer. Treffpunkt am 6. und 7. Juni um 20:30 Uhr in Montignac Lascaux. Kostenlos mit Reservierung.

Italiano :

20H30 Spettacolo teatrale « Le harcèlement scolaire », per tutti i pubblici. Rappresentazioni il 6 e 7 giugno alle 20:30 a Montignac Lascaux. Gratuito su prenotazione.

Espanol : Spectacle Théâtre « Le harcèlement scolaire »

20H30 Espectáculo de teatro « Le harcèlement scolaire », todos los públicos. Funciones los días 6 y 7 de junio a las 20.30 h en Montignac Lascaux. Gratis previa reserva.

