Gratuit

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23 22:00:00

2025-07-23

Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et villages. Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes. L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse !

Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres partout à la recherche de preuves et témoins pour éclairer ses visions, elle vous livre aujourd’hui les résultats de son enquête tarologique. Demain, de quoi la Nuit sera faite, elle seule le sait !

Le mardi 22 juillet à 20h30 à l’Espace des Mondes Polaires, Prémanon

Le mercredi 23 juillet à 20h30 au Plateforme sportive de Prénovel, Nanchez

Durée 1h30

Age min 10 ans .

Plateforme sportive de Prénovel

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

