Spectacle théâtre L’Invité de Marc à Bordeaux !, Poney Fringant (Union St Jean), 97 rue Malbec, Bordeaux, Bordeaux

Spectacle théâtre L’Invité de Marc à Bordeaux ! Vendredi 20 février, 20h30 Poney Fringant (Union St Jean), 97 rue Malbec, Bordeaux Gironde

Sur réservation par téléphone (06.31.94.03.83) ou helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:45:00+01:00

Fin : 2026-02-20T20:30:00+01:00 – 2026-02-20T21:45:00+01:00

La comédie L’Invité de Marc débarque à Bordeaux les 20/02 et 07/03.

Une comédie pétillante, ponctuée de quiproquos et de situations humoristiques.

Marc, séducteur chevronné, déterminé à rencontrer sa nouvelle voisine, organise une fête des voisins qui va lui réserver bien des surprises !

La compagnie bordelaise Les Arts Libres aura le plaisir de la présenter :

– Vendredi 20/02 à 20h30 au café-théâtre Poney Fringant, 97 rue Malbec, Bordeaux. Bar ouvert dès 18h30 pour boissons et petite restauration sur place.

– Samedi 07/03 à 21h00 au Théâtre Artisse, 29 rue Ausone, Bordeaux.

Tarif : 10€ / 5€ PMR et enfant

Réservation: 06.31.94.03.83 (Marie-Valentine) ou https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres

Durée : 1h

Tout public

Poney Fringant (Union St Jean), 97 rue Malbec, Bordeaux 97 rue Malbec, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.31.94.03.83 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres/evenements/l-invite-de-marc-le-poney-fringant »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres/evenements/l-invite-de-marc-theatre-artisse »}, {« type »: « email », « value »: « mvb.regnier@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres »}] https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres

Ne manquez pas la comédie L’Invité de Marc à Bordeaux. Marc, séducteur chevronné, déterminé à rencontrer sa nouvelle voisine, organise une fête des voisins qui va lui réserver bien des surprises ! Théâtre spectacle

Ne manquez pas le spectacle de théâtre L’Invité de Marc à Bordeaux !