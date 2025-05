Spectacle théâtre Paroles de parents – Salle L’atelier Hérouville-Saint-Clair, 17 mai 2025 20:00, Hérouville-Saint-Clair.

Calvados

Spectacle théâtre Paroles de parents Salle L’atelier Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 21:20:00

Date(s) :

2025-05-17

Sans souci du politiquement correct, des hommes et des femmes de tout âge livrent anecdotes et témoignages sur la face cachée de leur statut de parent. Le spectateur est ainsi plongé au cœur d’une réalité faite de bonheur, de colère, de fierté, de douleur…

Paroles de parents est structuré comme un cycle de vie il y a les rêves et les projections, puis le temps de la gestation, l’accouchement, les premiers mois, ensuite l’éducation et l’adolescence, suivies de l’âge adulte et enfin du troisième âge.

Quatre acteurs interprètent une trentaine de personnages qui se croisent dans divers lieux, lors de récits comiques, tendres ou dramatiques, dans une atmosphère réaliste teintée de poésie.

Une fillette, fil rouge de l’histoire, vient ponctuellement livrer sa vision fantasmée de la maman qu’elle deviendra quand elle sera grande.

Sans souci du politiquement correct, des hommes et des femmes de tout âge livrent anecdotes et témoignages sur la face cachée de leur statut de parent. Le spectateur est ainsi plongé au cœur d’une réalité faite de bonheur, de colère, de fierté, de douleur…

Paroles de parents est structuré comme un cycle de vie il y a les rêves et les projections, puis le temps de la gestation, l’accouchement, les premiers mois, ensuite l’éducation et l’adolescence, suivies de l’âge adulte et enfin du troisième âge.

Quatre acteurs interprètent une trentaine de personnages qui se croisent dans divers lieux, lors de récits comiques, tendres ou dramatiques, dans une atmosphère réaliste teintée de poésie.

Une fillette, fil rouge de l’histoire, vient ponctuellement livrer sa vision fantasmée de la maman qu’elle deviendra quand elle sera grande. .

Salle L’atelier Rue de Tikhvine

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 54 64 34 ageslot@udaf14.fr

English : Spectacle théâtre Paroles de parents

With no concern for political correctness, men and women of all ages share anecdotes and testimonials about the hidden face of parenthood. The viewer is plunged into the heart of a reality made up of happiness, anger, pride and pain…

Paroles de parents is structured like a life cycle: there are dreams and projections, then gestation, childbirth, the first months, then education and adolescence, followed by adulthood and finally old age.

Four actors portray some thirty characters who cross paths in various places, in comic, tender or dramatic stories, in a realistic atmosphere tinged with poetry.

A little girl, the thread running through the story, occasionally shares her fantasized vision of the mother she will become when she grows up.

German : Spectacle théâtre Paroles de parents

Ohne Rücksicht auf politische Korrektheit geben Männer und Frauen jeden Alters Anekdoten und Zeugnisse über die verborgene Seite ihrer Elternschaft preis. Der Zuschauer taucht in eine Realität ein, die aus Glück, Wut, Stolz und Schmerz besteht.

Paroles de parents ist wie ein Lebenszyklus aufgebaut: Es gibt Träume und Projektionen, dann die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt, die ersten Monate, dann die Erziehung und die Adoleszenz, gefolgt vom Erwachsenenalter und schließlich dem dritten Lebensabschnitt.

Vier Schauspieler spielen rund 30 Figuren, die sich an verschiedenen Orten begegnen, in komischen, zärtlichen oder dramatischen Erzählungen, in einer realistischen, poetisch gefärbten Atmosphäre.

Ein kleines Mädchen, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht, erzählt punktuell ihre Fantasievorstellung von der Mutter, die sie sein wird, wenn sie erwachsen ist.

Italiano :

Senza preoccuparsi del politicamente corretto, uomini e donne di tutte le età condividono aneddoti e racconti personali sul lato nascosto dell’essere genitore. Lo spettatore viene immerso nel cuore di una realtà fatta di felicità, rabbia, orgoglio e dolore…

Paroles de parents è strutturato come un ciclo di vita: ci sono i sogni e le proiezioni, poi la gestazione, il parto, i primi mesi, poi l’educazione e l’adolescenza, seguita dall’età adulta e infine dalla vecchiaia.

Quattro attori interpretano una trentina di personaggi che si incrociano in luoghi diversi, raccontando storie comiche, tenere o drammatiche in un’atmosfera realistica che si tinge di poesia.

Una bambina, filo conduttore della storia, condivide di tanto in tanto le sue fantasie sulla madre che diventerà da grande.

Espanol :

Sin preocuparse por lo políticamente correcto, hombres y mujeres de todas las edades comparten anécdotas y relatos personales sobre la cara oculta de ser padre. El espectador se sumerge en el corazón de una realidad hecha de felicidad, rabia, orgullo y dolor…

Paroles de parents se estructura como un ciclo vital: hay sueños y proyecciones, luego la gestación, el parto, los primeros meses, después la educación y la adolescencia, seguidas de la edad adulta y finalmente la vejez.

Cuatro actores interpretan a una treintena de personajes que se cruzan en diferentes lugares, contando historias cómicas, tiernas o dramáticas en una atmósfera realista teñida de poesía.

Una niña, hilo conductor de la historia, comparte de vez en cuando sus fantasías sobre la madre que será de mayor.

L’événement Spectacle théâtre Paroles de parents Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Caen la Mer