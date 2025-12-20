Spectacle Thelma, Louise et nous Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Spectacle Thelma, Louise et nous

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Thelma, Louise et nous du Collectif Le Bleu d’Armand

Théâtre | Dès 15 ans

Jeu. 26/02 à 19h30 au théâtre Jean Lurçat

Un moteur gronde, deux femmes partent en quête de liberté. Comme Thelma et Louise, Nolwenn Le Doth et Anna Pabst ont pris la route, parcouru 990 km, collecté récits, vidéos et sons pour nourrir leur nouvelle création.

Tout en parcourant et rejouant les souvenirs et les images qu’elles ont du film Thelma et Louise, les comédiennes tissent des liens entre elles et les héroïnes emblématiques du road-movie. L’occasion de s’interroger avec humour et sensibilité sur les thèmes majeurs du film la sororité, la domination masculine, le voyage initiatique, la soi-disant misandrie du film à sa sortie…

L’œuvre de Ridley Scott donne ainsi naissance à une nouvelle histoire très en phase avec notre époque.

Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

