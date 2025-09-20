Spectacle « Théorie du brin d’herbe, à la rencontre de Christian Bobin » Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

Spectacle « Théorie du brin d’herbe, à la rencontre de Christian Bobin » Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre | L’entrée de la salle haute se trouve rue du Champ baratté.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:15:00

De 1992 à son décès en 2022, de sa Saône-et-Loire natale, Christian Bobin a construit, patiemment et sans faire de bruit, une œuvre majeure de la littérature d’aujourd’hui. Comme beaucoup de ses fervents lecteurs, Hervé Colin l’a découvert un peu par hasard : « Ce que j’aime chez lui, c’est sa façon d’aborder le quotidien en trouvant une dimension poétique aux choses ordinaires. Bobin se détourne du monde, de tout ce qui est officiel, institutionnel. Pour autant il n’est pas un militant mais un contemplatif. Il est une étoile dans la poésie française. Sa poésie est légère et fragile. »

Pour les Journées européennes du patrimoine, Hervé Colin a choisi de présenter son spectacle dans l’entrée de la salle haute du prieuré de La Charité-sur-Loire, lieu à la fois majestueux et simple qui résonne avec les mots du poète.

Prieuré de La Charité-sur-Loire 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 57 99 38 https://citedumot.fr/

