Spectacle Thérèse et Isabelle

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26

Tout public

Théâtre

Thérèse et Isabelle Marie Fortuit d’après Violette Leduc

Censuré durant 46 ans et publié 38 ans après la mort de son autrice, ce grand récit de l’amour adolescent et dévorant offre au désir féminin toute la démesure que permet le théâtre. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Thérèse et Isabelle

L’événement Spectacle Thérèse et Isabelle Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne