Spectacle Thérèse et Isabelle
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Début : 2026-03-25 19:30:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25 2026-03-26
Tout public
Théâtre
Thérèse et Isabelle Marie Fortuit d’après Violette Leduc
Censuré durant 46 ans et publié 38 ans après la mort de son autrice, ce grand récit de l’amour adolescent et dévorant offre au désir féminin toute la démesure que permet le théâtre. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
